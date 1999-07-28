Im Oktober dreht sich in Wien alles um die Sicherheit

Der Arbeitskreis Sicherheitstechnik lädt am 6. und 7. Oktober zu seiner 100. Fachtagung unter dem Motto "Im Mittelpunkt steht der Mensch".



Das 25. Internationale Kolloquium der IVSS-Sektion Bau "Sicherheit und Gesundheit in der Bauwirtschaft des 21. Jahrhunderts" findet vom 6. bis 8. Oktober 1999 statt. Veranstalter ist die



Internationale Sektion "Hoch- und Tiefbau" der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) gemeinsam mit der AUVA.



Die Fachtagung befaßt sich mit Themen wie "ArbeitnehmerInnenschutz gestern · heute · morgen", "Menschengerechte Arbeitsgestaltung", "Belastungen am Arbeitsplatz" und "Der Stellenwert des



ArbeitnehmerInnenschutzes in der EU".



Das Baukolloquium steht im Zeichen der zu erwartenden neuen Herausforderungen für die Bauwirtschaft.



Besonderes Augenmerk gilt der Umsetzung der EU-Richtlinien im Baubereich in den einzelnen Ländern.



Weiters werden die wesentlichen beruflichen Gefahrenstoffe aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Eine Präventionsausstellung wird in der Arbeitswelt häufig auftretende Belastungen und



Gefährdungen aufzeigen. Erklärt werden dabei auch deren Auswirkungen.



Zielgruppen der Fachtagung und des Kolloquiums sind u.a. Sicherheitsfachkräfte, Bauherren, Unternehmer, Arbeitnehmer und Betriebsräte, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren,



Arbeitsmediziner, Ergonomen, Vertreter von Unfallversicherern und Behörden.



Die gemeinsame Durchführung des Kolloquiums und der Fachtagung gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, internationale wissenschaftliche Beiträge und Präsentationen beider Veranstaltungen zu hören.



Verband Arbeitssicherheit



setzt auf neue Fachmesse



Die "Austro-Sicherheit '99" ist eine internationale Fachmesse für Sicherheit, Sicherheitseinrichtungen, -ausrüstungen, -dienstleistungen, Arbeitssicherheit und Technik.



Reed Messe Salzburg hat für die Nachfolgemesse der Ende 1997 erworbenen "Security & Safety" die Unterstützung aller maßgeblichen Verbände, Organisationen sowie der Marktführer bei den Unternehmen



gewonnen · u.a. den Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ), den Verband Kuratorium Sicheres Österreich beim Bundesministerium für Inneres (KSÖ), die AUVA, den Verband für



Arbeitssicherheit sowie Innungen und Fachverbände. "Dank dieser hervorragenden Zusammenarbeit mit den Verbänden und Key-accounts, darunter auch Siemens, Raab Karcher, 3M, Evva, ÖWD, wird die ,Austro-



Sicherheit` ein Branchenereignis, wie es mit solcher Kompetenz und Themenvollständigkeit in Österreich noch nie stattgefunden hat", zeigt sich Messedirektor Johann Jungreithmair stolz.



Ergänzt werde die Messe um "ein hochwertiges Rahmenprogramm mit einem Kongreß, in dem alle relevanten Themenbereiche, von der Arbeitssicherheit über die Gebäudesicherheit bis hin zur IT-Sicherheit,



auf hoher fachlicher Ebene kommuniziert werden sollen", erklärt Jungreithmair. Auch der Österreichische Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit trägt das Konzept der neuen Sicherheits-Fachmesse



vollinhaltlich mit. "Die Teilnahme an der ,Austro-Sicherheit` ist für die Mitglieder unseres Verbandes vor allem deshalb interessant, da wir hier erstmals die Möglichkeit sehen, Arbeitsschutz im



Verbund mit allen sicherheitstechnischen Erfordernissen eines Betriebes zu präsentieren", meint Verbands-Vorstand Detlef Wassmann.



Schätzungen von Experten beziffern den Markt für Sicherheitseinrichtungen hierzulande mit 5 Mrd. Schilling.



Informationen: AUVA Kongreßbüro, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien, Tel.: 33 111-537, Fax: 33 111-469, e-mail: hik@auva.sozvers.at