Im Pyjama ins Museum

Die Zukunft der Museen ist durch diesen Trend nicht gefährdet. Doch sie werden darauf reagieren und sich thematisch und funktional aufsplitten müssen.



Historische oder technische Themenkomplexe, bei denen es um vernetzte Wissensvermittlung geht, sind im Netz wunderbar aufgehoben. Mit Querverweisen und scheinbar endlosen Bildergalerien könnte ein reales Museum da gar nicht mithalten. Bei Kunst sieht die Sache schon anders aus. Die Aura eines Originals ist nicht zu ersetzen. Auch als Ort der Muße sind die meist ehrwürdigen Hallen musealer Bauten nicht zu überbieten. Sie aufzusuchen, bietet auch stille Denkfreiräume. Im Gegensatz zu blinkenden Chat-Fenstern auf dem Bildschirm. Vor allem riecht es in den eigenen Wänden nicht nach Museum. Hoffentlich jedenfalls. Und das Geruchsinternet bleibt voraussichtlich ebenso utopische Zukunftsmusik wie Geruchsfernsehen.