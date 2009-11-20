Im Supermarkt der Eitelkeiten

In dieser Reihe geht es um Dr. Robert Rey und Co., Schönheitschirurgen aus Beverly Hills. Rey und seine Kollegen verhelfen Schauspielern, Müttern und Töchtern und allen, die sich unters Messer begeben wollen, zum - ihrer Meinung nach - perfekten Aussehen. Da werden Brüste vergrößert, gestrafft, Fett abgesaugt, Nasen "korrigiert". Um letzten Endes, wie etwa in der Folge von Donnerstagnacht, eher eine Nase à la Schweinchenrüssel sein Eigen zu nennen. Begleitet wird diese Shoppingtour im Schönheitssupermarkt von tiefgehenden Statements wie: "Komm, zeig deine Brüste" oder: "Vorher war ich gegen Schönheits-OPs; jetzt bin ich froh darüber."



Zu sehen ist diese "Doku-Soap" im Kabelfernsehen auf Sender 148, den man aber auch nur findet, wenn man Besonderes zum Kritisieren sucht. Und das ist gut so, denn als zusätzliche Information zur Sendung bezeichnet der Kabelanbieter "Dr. 902010" als "Bildung". Zur Abschreckung, hoffentlich.