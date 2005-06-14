Im Windschatten des Papstwechsels

An der Versammlung im steirischen Wallfahrtsort nimmt erstmals der designierte Feldkircher Bischof Elmar Fischer teil. Seine Ernennung und der Rücktritt des Linzer Bischofs Maximilian Aichern werden Veränderungen in der Verteilung der Referate bringen. Zumindest müssen Aicherns Agenden als Mitglied der Finanzkommission und Referent für wichtige Bereiche im Laienapostolat (Katholische Aktion, Frauenbewegung, Hochschuljugend, Akademikerverband), vor allem aber als "Sozialbischof" (Katholische Sozialakademie, Betriebsseminar) neu geregelt werden. Auch gute Vorschläge für Aicherns Nachfolge in Linz sind derzeit wichtig.



Neben der österreichischen Beteiligung am katholischen Weltjugendtag in Köln im August soll - mit Blick auf Österreichs EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2006 - die Verstärkung kirchlicher Europa-Initiativen besprochen werden. Die im Mai 2004 den Mitteleuropäischen Katholikentag krönende "Wallfahrt der Vielfalt" nach Mariazell fand heuer in Kupres in Bosnien eine Fortsetzung. Dort publizierten die Bischöfe Mitteleuropas eine "Botschaft von Kupres".



Im Rahmen einer Analyse der aktuellen kirchlichen und gesellschaftlichen Situation sollen in Mariazell auch die Auswirkungen der intensiven Medienberichterstattung über den Tod Johannes Pauls II. und die Wahl und den Amtsantritt von Papst Benedikt XVI. bedacht werden. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, hat vorige Woche bei einem Medienempfang betont, er habe in letzter Zeit keinen Anlass für eine "Medienschelte" entdeckt, und damit große Zufriedenheit mit den Medien signalisiert. Zufrieden kann Schönborn auch mit der ersten "Langen Nacht der Kirchen" in Wien sein, die jüngst über 100.000 Menschen auf die Beine brachte.



Die Bischöfe bereiten sich auch auf ihre Reise von 3. bis 8. November "Ad limina" (zu den Schwellen der Apostelgräber) nach Rom vor. Nach Vorsprachen beim Papst werden sie erstmals ihre Herbstvollversammlung (bis 10. November) in Rom abhalten.



Den Abschluss der Mariazeller Versammlung bildet am 15. Juni um 11.15 Uhr ein Gottesdienst in der Basilika, zu dem Pilger aus ganz Österreich erwartet werden.