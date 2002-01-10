Im Zeichen von Sicherheit und Qualitätstourismus

Persönliche und ausführliche Beratung sowie direkte Vergleichsmöglichkeiten seien wesentliche Motive für den Besuch der Ferienmesse, erläuterte gestern Michael Stift, der Geschäftsführer des Veranstalters Reed Messe Wien, vor Journalisten.



Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus sei enorm - im Jahr 2000 betrugen die direkten und indirekten Wertschöpfungseffekte 32,2 Mrd. Euro (442,9 Mrd. Schilling - das sind 15,6% des Bruttoinlandsproduktes. Allein im dritten Quartal 2001 haben die Österreicher 5,66 Millionen Urlaubsreisen gebucht. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2000 bedeute das eine Zunahme der Inlandsurlaube von 11% und der Auslandsurlaube von 14,1%. Die österreichische Sommersaison 2001 habe einen Trend zur verkürzten Aufenthaltsdauer (durchschnittlich 4,1 Tage), und zum Qualitätstourismus gezeigt: Zwei Drittel aller Nächtigungen erfolgten in Hotels, 28% davon in 4- und 5-Sterne-Hotels. Privatquartiere verlieren zunehmend an Bedeutung - ausgenommen Urlaub am Bauernhof. Einen Boom gebe es nach wie vor im Kongresstourismus: Wien rangiere mit 4 Mill. Nächtigungen unter den Top 10 im Kongresstourismus. Weitere Impulse für Wien werden auch vom Kardiologenkongress im August 2003 erwartet, welcher der größte Kongress sein werden, den Wien jemals gesehen habe. Auch die Einführung des Euros wirke sich positiv auf den österreichischen Tourismus aus, da damit ein direkter Preisvergleich ermöglicht würde.



Ein besonderes Augenmerk wird bei der heurigen Ferienmesse auf das Thema Sicherheit gelegt. Die Plattform "Mit Sicherheit reisen" informiert unter anderem über Sicherheitsvorkehrungen in Flugzeugen und am Boden sowie über die politische Situation in verschiedenen Urlaubsländern.



Ferienmesse (und Golfmesse): 17. bis 20. Jänner 2002, Messezentrum Wien, http://ferien.co.at , http://golf.co.at