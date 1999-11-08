Im Gedenken an die so genannte "Reichskristallnacht" vom 9. zum 10. November 1938 fand am Sonntag zum siebenten Mal eine Matinee im Volkstheater in Wien statt. Vier Zeitzeugen berichteten diesmal



aus ihrer Sicht als "Kinder im Konzentrationslager" von Schlägen, Schikanen und heldenhaften Müttern · die Väter waren oft längst umgebracht worden.



"Immer furchtbare Angst gehabt" hatte Henri Borlant, der im Alter von 15 bis 18 Jahren in Auschwitz interniert war. "Wenn wir im KZ sind, müsst ihr euch an meinem Rock halten, und dann gehen wir



gemeinsam, damit wir zusammen sterben." Das sagte Johann Stojkas Mutter ihren Kindern. "Vergiss, dass du ein Kind bist", waren die letzten Worte, die David Ariel von seiner Mutter gehört hatte. Er



kam als Zehnjähriger nach Auschwitz. Stefan Zweig war bei der Befreiung 1945 mit vier Jahren das jüngste Kind im Lager von Buchenwald.