Immer mehr Junge als Kampftrinker

Mit der Imagekampagne "Mehr Spaß mit Maß" möchte man nun medienwirksam gegensteuern: "Der erhobene Zeigefinger nutzt uns wenig, wie sich bisher gezeigt hat", bemerkte Rauch-Kallat rückblickend. Daher richtet sich die Kampagne gegen Alkoholmissbrauch an die große Gruppe der 11- bis 19-Jährigen, obwohl "offiziell" erst ab 16 Jahren in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert werden darf.



Realität im Elternhaus



"Wir dürfen die Augen vor der Realität nicht verschließen - denn vorgelebt wird Trinken ja von Eltern und Erwachsenen", betonte Martin Hefel vom Vorarlberger Maria Ebene-Zentrum für Suchtkrankheiten. Die Initialzündung zur Kampagne kam denn auch aus dem "Ländle": So brachte die 16-jährige Bregenzer Schülerin Maria Horvath Erfahrungen aus ihrem Umfeld bei der Gestaltung der Zeitungs-, Radio-, TV- und Kino-Sujets ein, die im Rahmen der Kampagne ab sofort bis Mitte August in Österreich laufen sollen. Die Szenen darin - etwa ein jugendlicher Liebhaber, der beim Sex betrunken einschläft - sind durchaus aus der Praxis gegriffen. Wie und wo junge Leute leicht zu Alkohol kommen, demonstrierte Hefel durch 1000 gezielte Testkäufe Jugendlicher in Lokalen, Handel und diversen Festivitäten: "Am weitaus schlimmsten ist es in den Vereinen aller Art - dort bekamen unsere Tester fast immer Alkohol serviert".



Details : www.gesundesleben.at oder www.fgoe.org