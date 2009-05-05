Immer weiter, bis es kracht

Für die kommende Saison ist es bereits zu spät. Alle darüber hinausgehenden Maßnahmen werden erst entschieden, wenn das unglückliche Ausscheiden von Bern und Zürich bereits wieder weit weg ist. Da werden sich die Vereinsverantwortlichen schon wieder am ansehnlichen, aber überteuerten Eishockey ihrer Legionärstruppen erfreuen und keinen Grund für Veränderungen sehen. Bis es halt wieder einmal kracht.