Immer weiter, bis es kracht

Österreichs Eishockey benötigt einen Kurswechsel. Und die Vorschläge von Verbandspräsident Dieter Kalt klingen auch gar nicht schlecht. Man kennt sie halt schon, aus anderen Sportarten, vom Fußball, auch vom Eishockey. Wirklich umgesetzt wurden sie freilich nie, zumindest im Eishockey, und es bleibt fraglich, warum das genau jetzt der Fall sein soll.
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Für die kommende Saison ist es bereits zu spät. Alle darüber hinausgehenden Maßnahmen werden erst entschieden, wenn das unglückliche Ausscheiden von Bern und Zürich bereits wieder weit weg ist. Da werden sich die Vereinsverantwortlichen schon wieder am ansehnlichen, aber überteuerten Eishockey ihrer Legionärstruppen erfreuen und keinen Grund für Veränderungen sehen. Bis es halt wieder einmal kracht.