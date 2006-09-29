Immodeal sorgt für großen Wirbel im ÖGB

Wie berichtet, wurde ausgerechnet eine Privatfirma des Vorstands der Bawag-Immobilien mit dem Verkauf der City-Liegenschaften betraut. Anders als ursprünglich behauptet, ist diese Firma auch mit einem Prozent am erzielten Verkaufspreis beteiligt - was bei erwarteten 50 Millionen Euro die stolze Summe von 500.000 Euro ergibt.

"Nicht nachvollziehbar"

Klaudia Paiha, ÖGB-Vorstandsmitglied (Unabhängigen Gewerkschafter), übt heftige Kritik: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Auftrag nach außen vergeben wurde." Es wäre Aufgabe des Bawag-Managers, dieses Geschäft in seiner dienstlichen Position abzuwickeln - und nicht über seine Privat-Firma. "Wir im Vorstand wurden über diesen Deal nicht informiert. Finanzchef Clemens Schneider muss uns plausibel erklären, warum er diesen Weg gewählt hat."