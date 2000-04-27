Immofinanz stockt Kapital auf

Zum Preis von 4,60 Euro (63,3 Schilling) je Aktie werden 16,574 Mill. Jungaktien begeben, die Zeichnungsfrist läuft von 27. April bis 19. Mai, gab der Immofinanz-Vorstand gestern in einer



Pressekonferenz bekannt. 51% der WIPARK hält die Immofinanz bereits, für die Option auf die übrigen 49% seien rund 550 Mill. Schilling zu berappen, so Vorstandschef Karl Petrikovics.



Insgesamt stehen für das Geschäftsjahr 2000/01, das per 1. Mai beginnt, über 2 Mrd. Schilling aus der Kapitalerhöhung und dem laufenden Cash Flow für Investitionen zur Verfügung. Der



Bürobereich bliebe weiterhin der Investitionsschwerpunkt, es seien jedoch auch einige Wohnungsneubau-Projekte angedacht, so der Vorstandschef. Mit Zusatz-Dienstleistungen · von den Frühstückssemmeln



über Hilfe beim Übersiedeln bis zur Reinigung · sollen jene Objekte attraktiv gemacht werden, so Petrikovics.



Diesbezüglich seien je ein Neubauprojekt im 4. sowie im 17. Wiener Gemeindebezirk in Planung. Daneben sollen im Mai zwei Miethäuser in der Wiener Innenstadt erworben werden.



In der Pipeline habe man außerdem zwei Fachmarktzentren sowie eine Beteiligung an einem in Planung befindlichen Einkaufszentrum in einer Landeshauptstadt. Zukunftsträchtige Bereiche seien



weiterhin auch Freizeitanlagen und Hotels, so Petrikovics.



Der Mietertrag soll 2000/01 bei 650 Mill. Schilling liegen, im laufenden Geschäftsjahr, das mit 30. April endet, werden es rund 500 Mill. Schilling sein. Derzeit verfügt die Immofinanz über 63



Objekte mit 538.319 m² Nutzfläche. Diese Immobilien stehen mit 8,392 Mrd. Schilling zu Buche, die Schätzwerte betragen 9,318 Mrd. Schilling. Bis Ende 2000/01 soll der Immobilienbestand auf 11,5 Mrd.



Schilling steigen.