In 3 Wochen zum Controller

Kernstück der Ausbildung ist das Controlling-Stufenprogramm für NPO, das mit dem Controller-Diplom abgeschlossen werden kann. Dieses ist zum anerkannten Zertifikat bei NPO-Führungskräften und in der öffentlichen Verwaltung geworden. Bisher konnten 80 AbsolventInnen das NPO-Controller-Diplom erwerben.



"Die Controlling-Ausbildung war sehr hilfreich im ,Verstehen der Sprache der Fördergeber' und auch im Argumentieren und Verhandeln mit Fördergebern oder Sponsoren ebenso wie im Bereich Wissen über den optimalen Mitteleinsatz", berichtet Margit Doppelhofer, Geschäftsführerin des Ökobüros, der Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen. Sie hat im vergangenen Jahr die NPO-Sommerakademie besucht und das Controller-Diplom erworben.



"Anfangs setzten wir vor allem operatives Controlling ein, um festzustellen, was eigentlich unsere Leistungen kosten. In weiterer Folge erfolgte auch eine Konzentration auf das Formulieren von Zielen und die Erfolgsmessung ,nicht messbarer Indikatoren' wie die Qualität unserer Seminare und Veranstaltungen, die Einbindung freiwilliger MitarbeiterInnen oder die Mitarbeiterzufriedenheit", so Doppelhofer.



Vorbereitungsseminare ab Juni



Vorbereitungsseminare (Excel für NPO / SOAK; Excel für Controller - Basisseminar / SOAK; Grundlagen des Finanz- und Rechnungswesens für NPO) beginnen am 28.6. bzw. am 2.7. Das Ausbildungsprogramm beginnt mit Stufe I "Zielorientiertes Management von NPO" (5.7. bis 7.7.) und setzt sich mit Stufe II "Strategisches Management und Controlling für NPO" (9.7. bis 11.7.), Stufe III "Kostenrechnung und Kostenmanagement für NPO" (12.7. bis 14.7.), Stufe IV "Operative Planung und Steuerung von NPO" (16.7. bis 18.7.) sowie Stufe V "Prozess-, Projekt- und Qualitätsmanagement für NPO" (19.7. bis 21.7.) fort.



Die gesamte fünfstufige Ausbildung kostet für ÖCI-Mitglieder 3.900 Euro (53.665,17 Schilling) und für Nicht-Mitglieder 4.500 Euro.



Informationen: Österreichisches Controller-Institut, Fr. Halbritter, Tel.: (01) 368 68 78 DW 12, im Internet: www.oeci.at/ ausbildung