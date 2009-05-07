In Bilge wächst die Furcht vor Rache

Unterdessen erließ ein Gericht Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Komplizen der Täter. Damit sind nun zehn Verdächtige in Untersuchungshaft.Angehörige der Tatverdächtigen sagten laut Zeitungsberichten, sie hätten Todesdrohungen erhalten. Die Sicherheitskräfte, die seit dem Massaker von Montagabend in Bilge stationiert sind, hätten den Verwandten der mutmaßlichen Täter drei Tage Zeit gegeben, das Dorf zu verlassen. Danach könne ihre Sicherheit nicht mehr garantiert werden. Die paramilitärische Gendarmerie vereitelte demnach bereits einen Angriff auf das Haus von Verwandten eines Verhafteten. Bei dem Massaker hatten 70 Kinder in dem Dorf einen oder beide Elternteile verloren. Sie werden vom Roten Halbmond und den Sozialbehörden betreut. (APA)



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