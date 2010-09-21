In Bratislava endet Ära Durkovsky

Oberbürgermeister muss Ex-Schauspielerin weichen. | Bratislava. Die Kommunalwahlen in der Slowakei finden erst am 27. November statt. Doch schon jetzt steht fest, dass der Oberbürgermeister von Bratislava Andrej Durkovsky gehen muss. Die Mitte-Rechts-Regierungskoalition aus vier Parteien nominierte gestern zusammen mit der Bürgerlichen Konservativen Partei Magdalena Vasaryova als gemeinsame Kandidatin für das Rennen um das Rathaus der slowakischen Hauptstadt. Der Bauingenieur Durkovsky, Repräsentant der christlich orientierten KDH, zog damit den Kürzeren gegen die frühere Schauspielerin und heutige Nationalratsabgeordnete, die zwischen 1990 und 1993 Botschafterin der CSFR in Österreich war. Sie ist seit 2005 Mitglied der wirtschaftsliberalen SDKU-DS, damit Parteifreundin von Ministerpräsidentin Iveta Radicova.