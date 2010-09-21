In Bratislava endet Ära Durkovsky

Oberbürgermeister muss Ex-Schauspielerin weichen. | Bratislava. Die Kommunalwahlen in der Slowakei finden erst am 27. November statt. Doch schon jetzt steht fest, dass der Oberbürgermeister von Bratislava Andrej Durkovsky gehen muss. Die Mitte-Rechts-Regierungskoalition aus vier Parteien nominierte gestern zusammen mit der Bürgerlichen Konservativen Partei Magdalena Vasaryova als gemeinsame Kandidatin für das Rennen um das Rathaus der slowakischen Hauptstadt. Der Bauingenieur Durkovsky, Repräsentant der christlich orientierten KDH, zog damit den Kürzeren gegen die frühere Schauspielerin und heutige Nationalratsabgeordnete, die zwischen 1990 und 1993 Botschafterin der CSFR in Österreich war. Sie ist seit 2005 Mitglied der wirtschaftsliberalen SDKU-DS, damit Parteifreundin von Ministerpräsidentin Iveta Radicova.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Kritik an Ämterhäufung
Durkovsky, der seit 2002 Oberbürgermeister ist und zuvor acht Jahre Bürgermeister der Altstadt von Bratislava war, hat seit den Parlamentswahlen im Juni an Popularität verloren. Denn seine Aufgaben als Stadtoberhaupt nimmt er neben einem Mandat im Nationalrat wahr. Seine Partei KDH plädiert jedoch für ein Verbot der Ämterhäufung.
Außer Vasaryova haben bisher der von der sozialdemokratischen Smer-SD von Ex-Premier Robert Fico unterstützte Bürgermeister des Bezirks Petrzalka Milan Ftacnik und der Unternehmer Alojz Hlina ihre Kandidatur angemeldet.