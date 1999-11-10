In der Forschung sollen alle an einem Strang ziehen

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen sieht die Hauptursache dafür im Fehlen eines strategischen Gesamtkonzeptes mit eindeutigen Zielen. In der Studie "Längerfristige Aspekte der



österreichischen Technologiepolitik" schlägt der Beirat vor, die Technologiepolitik eng mit anderen Politikbereichen zu vernetzen. "Man darf nicht in den Fehler verfallen, Technologiepolitik rein



technisch zu sehen", betonte Roland Lang von der Arbeiterkammer (AK) Wien, gestern, Dienstag, bei der Präsentation der Beiratsstudie.



Lang, der bei der Erstellung der Studie gemeinsam mit Karl Heinz Steinhöfler von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) federführend wirkte, bemängelte, daß es bisher aufgrund unklar abgegrenzter



Kompetenzen nicht möglich gewesen sei, an einem Strang zu ziehen. Richard Leutner, derzeitiger Vorsitzender des Beirats und Leitender Sekretär des ÖGB, sieht in der "notwendigen ministeriellen



Konzentration der Zuständigkeiten" einen Ausweg aus der unbefriedigenden Situation.



Derzeit verteilen sich die Kompetenzen auf das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr und das Wirtschaftsministerium. Auf operativer Ebene sind für die Technologiepolitik vor allem der



Innovations-und Technologiefonds (ITF), der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFF), der ERP-Fonds, der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) und seit



wenigen Monaten die Technologie-Impulse-Gesellschaft (TIG) von Bedeutung. Im Kuratorium des ITF führt der Bundeskanzler den Vorsitz.



Das jüngste, 1997 von Albert Hochleitner (Siemens Österreich) und Arnold Schmidt (TU; Präsident des FWF) im Auftrag der Regierung erstellte technologiepolitische Konzept, wurde bisher nur in wenigen



Punkten umgesetzt. Die Bundesregierung hat das ambitionierte Ziel, die Forschungsquote bis 2005 auf 2,5% zu erhöhen.