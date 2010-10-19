In der Grande Nation geht nichts mehr

Insbesondere im Schienen- und Flugverkehr mussten Reisende am Dienstag wieder mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Proteste verursachten "ernsthafte Schwierigkeiten", erklärte die Luftfahrtbehörde auf ihrer Website. Weil das Benzin knapp wird, bildeten sich auch am Dienstag an den Tankstellen wieder Schlangen. Der Sprecher der Sozialisten, Benoit Hamon, nannte die Protestaktionen eine "Kraftprobe".



In der Stadt Le Mans brannte am frühen Vormittag eine Schule ab, die zuvor bereits blockiert worden war. Der Bürgermeister vermutete Brandstiftung. In Nanterre bei Paris kam es am Vormittag erneut zu Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und Sicherheitskräften.



Landesweit soll rund ein Drittel aller Flüge gestrichen werden, auf dem Pariser Großflughafen Orly sogar 50 Prozent. Der Flughafen von Bordeaux war am Morgen nach Gewerkschaftsangaben von mehr als 100 Demonstranten blockiert worden. Nach Medienberichten sollen mehr als 2.500 Tankstellen bereits kein Benzin mehr haben. Websites informieren die Autofahrer, wo sie noch tanken können. In Toulouse und Marseille stapelt sich der Müll in den Straßen, weil sich auf die Müllfahrer am Streik beteiligen.



Mit 60 in Rende



Die Streiks und Blockaden richten sich gegen das Vorhaben der Regierung von Präsident Nicolas Sarkozy, das Pensionsalter von 60 auf 62 Jahre anzuheben. Die entscheidende Abstimmung über die Reform soll am Mittwoch im Senat stattfinden. Die Gewerkschaften wollen die Regierung dazu bringen, das Gesetz doch noch fallenzulassen. Sarkozy bezeichnete die Reform als den einzigen Weg, um Frankreichs Pensionssystem zu retten.



(Reuters)



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