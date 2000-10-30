In der Nervenmühle

Die Lust am Spielen treibt den Menschen zu merkwürdigen Verhaltensweisen. Er rubbelt an Scheinen, kreuzt Nummern an, sieht am Sonntag regelmäßig hüpfenden weißen Kugeln in Plastikbehältern zu und freut sich, wenn er einen Gewinn macht, der in keinerlei Relation zum lebenslangen finanziellen Einsatz steht. Die Mutigsten wagen sich noch einen Schritt weiter: sie nehmen an einem TV-Quiz teil. Dabei wird nicht das Geldbörsel, sondern die Psyche entblößt. Da sitzen sie dann nervös vor einem Moderator, erhalten zu einer Frage vier Antworten zur Auswahl und werden um der Spannung willen gequält. Je weiter sie gelangen, desto mehr Zusatzfragen müssen sie überstehen. Es beginnt mit einem freundlichen "Sind Sie sicher?", steigert sich zu einem enervierenden "Sind Sie ganz sicher?", um im "Sie bleiben dabei?" einen Höhepunkt zu finden. Je nach Lust und Laune wird noch mit Querschlägern wie "Wollen Sie nicht doch einen Joker einsetzen?" oder "Sie wissen das?" agiert, bis auch die letzten Nervenenden flattern. Merkwürdigerweise hat noch kein Kandidat gereizt ("Was fragen´s denn immer so nach!") oder ironisch ("Was würden Sie denn empfehlen?") geantwortet, zu sehr drückt der vermeintliche Millionengewinn aufs Gemüt.



Wer sich unbedingt quälen lassen will, sollte sich allerdings zu Günther Jauch (RTL) begeben. Der führt seine Kandidaten meist gnädig durch die ärgsten Klippen, während sich Barbara Stöckl (ORF) am Untergang so mancher Wissens-"Titanic" zu ergötzen scheint.