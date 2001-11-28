In der Welt der Ribonukleinsäure

Stichwort "gläserne Decke": Im wissenschaftlichen Bereich nimmt es wohl noch mehr Gestalt an als in vielen anderen. Laut Eurostat beträgt der Frauenanteil in der akademischen Lehre in Österreich lediglich 23%. Einen Beitrag, um Frauen den ihnen gebührenden Platz in der Wissenschaft einzuräumen, will L'Oréal leisten. Gemeinsam mit der UNESCO hat das französische Unternehmen 1999 die Initiative "For Women in Science" ins Leben gerufen. Der mit 80.000 Schilling dotierte Special Honor Award ging heuer an die österreichische Mikrobiologin Renée Schroeder. Gewürdigt werden damit Schroeders Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der RNA, insbesondere der Wirkung von Antibiotika darauf.