In Österreich gemessene Strahlenwerte nach Tschernobyl

Im ersten Jahr nach dem Störfall gab es in Österreich eine



durchschnittliche externe Strahlenbelastung von 130 Mikrosievert. Regional schwankten die Werte von 40 bis 310 Mikrosievert.



Aus Luftaktivitätswerten ergab sich für Erwachsene eine



Effektivdosis zwischen 80 Mikrosievert in Wien sowie 40 Mikrosievert in Vorarlberg und Kärnten. (Ohne Berücksichtigung von Gebäudeabschirmung)



Die externe Strahlendosis als Folge des Reaktorunfalls variierte in den Bundesländern stark und war in Oberösterreich am höchsten. Beim Daueraufenthalt im Freien betrug sie 621 Mikrosievert und 202 Mikrosievert bei einer täglichen Exponierung von sechs Stunden.



Die weitere Reihenfolge (ganztags und sechs Stunden):



Salzburg - 444 und 144 Mikrosievert



Kärnten - 328 und 107 Mikrosievert



Steiermark - 300 und 98 Mikrosievert



durchschnittlicher Wert für ganz Österreich - 287 und 93 Mikrosievert



Niederösterreich - 229 und 74 Mikrosievert



Tirol - 210 und 68 Mikrosievert



Burgenland - 172 und 56 Mikrosievert



Vorarlberg - 128 und 42 Mikrosievert



Wien - 78 und 25 Mikrosievert



Bei der Bodenbelastung wurden die Höchstwerte von 56 Becquerel (Bq) Jod-131 und 9,6 Bq Cäsium-137 pro Kubikmeter am 30. April 1986 in Wien gemessen. Die Verstrahlung erreichte Österreich laut dem Bericht einen Tag zuvor.



Die Aktivitäten von Strontium-90 und Plutonium blieben in



Österreich unbedeutend.



Für die Inhalationsbelastung bedeutende Nuklide waren Jod-131, Ruthenium-106 sowie Tellur-132. (apa)