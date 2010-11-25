In sechs Tagen schuf China...

Bei dem Ark Hotel handelt es sich keineswegs um einen Billigbau. Das Gebäude ist wärmeisoliert und gilt als erdbebensicher bis zu Beben der Stärke 9. Die Bestandteile wurden abseits der Baustelle gefertigt und vor Ort zusammengebaut.



Die Verantwortlichen hoben hervor, dass bei dem Bau kein Arbeiter verletzt wurde und nur ein sehr geringer Teil der Materialien verschwendet wurde.