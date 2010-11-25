In sechs Tagen schuf China...

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
...ein Hotel. Tag und Nacht waren die Arbeiter in Changsha im Einsatz, um das 15-stöckige Gebäude zu errichten - und wohl auch die Möglichkeiten der chinesischen Wirtschaft zu demonstrieren.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Bei dem Ark Hotel handelt es sich keineswegs um einen Billigbau. Das Gebäude ist wärmeisoliert und gilt als erdbebensicher bis zu Beben der Stärke 9. Die Bestandteile wurden abseits der Baustelle gefertigt und vor Ort zusammengebaut.
Die Verantwortlichen hoben hervor, dass bei dem Bau kein Arbeiter verletzt wurde und nur ein sehr geringer Teil der Materialien verschwendet wurde.