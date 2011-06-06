In Slowenien droht Neuwahl

Obwohl Pahor die schwerste Niederlage in seiner politischen Karriere erlitten hat, lehnt er seinen Rücktritt ab. Stattdessen sucht er nach einem ehrenhaften Ausweg in dem angekündigten Sparpaket, mit dem er im Parlament die Vertrauensfrage stellen will. "Persönlich neige ich zu Neuwahlen. Aber der Weg dorthin ist zu lang und voll von Unbekannten, die die politische Krise verlängern und die Reformen aufschieben würden. Das kann sich Slowenien nicht leisten", sagte Pahor. Umfragen zufolge sind aber 80 Prozent der Slowenen mit der Mitte-Links-Regierung unzufrieden.



In solcher Situation zeigen sich vorgezogene Neuwahlen theoretisch als die beste Lösung. Kaum jemand glaubt jedoch, dass sie tatsächlich durchgeführt werden können. Scheitern dürfte diese Möglichkeit an den Abgeordneten, die dem vorzeitigen Ende ihrer Mandate zustimmen müssten. "Jetzt haben sie ihren Job noch eineinhalb Jahre gesichert, mit vorgezogenen Neuwahlen riskieren sie, nicht wiedergewählt werden", sagte der Verfassungsexperte Miro Cerar. Aus diesem Grund hat Pahor auch Chancen, die Vertrauensfrage über das Sparpaket im Parlament zu gewinnen.