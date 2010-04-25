In Stein gemeißelt

Der Bundesliga-Schlager zwischen Salzburg und Rapid war Werbung für den österreichischen Fußball. Das ist von den letzten vier Runden nicht zu erwarten, nach der weitgehend entschiedenen Titelfrage ist wenig prickelnder Sommerkick zu erwarten. Den Vizemeistertitel spielen sich die Wiener Großklubs zwar noch aus, der interessiert nach Saisonende aber niemanden mehr. Somit werden sich auch in der Abschlusstabelle dieser Saison die Kräfteverhältnisse des österreichischen Fußballs ziemlich exakt widerspiegeln. Dabei sind auch für kommende Meisterschaften keine großen Änderungen zu erwarten, Spannung wird es nur phasenweise geben. Es sei denn, eklatante Mißwirtschaft hält wieder Einzug in den österreichischen Fußball. Doch darauf zu hoffen, wäre zynisch.