In Tibet nichts Neues: Paris und Peking schaffen Streit aus der Welt

Beim jetzigen G20-Gipfel in London bot sich für Frankreichs Präsident die Gelegenheit, den Fauxpas elegant auszubügeln. Er und sein chinesischer Kollege Hu Jintao verkündeten im Angesicht der schrumpfenden Weltwirtschaft das Ende der Eiszeit und einen Neuanfang in den bilateralen Beziehungen.



In diesem Zusammenhang beeilte sich Frankreich zu versichern, dass man "unter Achtung des Prinzips der Nichteinmischung jede Unterstützung der Unabhängigkeit Tibets in welcher Form auch immer" zurückweise. Damit dürfte auch dem EU-China-Gipfel nichts mehr im Wege stehen, möglich wäre ein derartiges Treffen bereits im Mai in Prag.



Diese Annäherung begünstigt hat mit Sicherheit der Umstand, dass es zuletzt nicht zu den befürchteten Unruhen in Tibet gekommen ist. Nachdem dort im Vorjahr im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen blutige Ausschreitungen die Welt empört hatten, mussten die Behörden in Peking heuer mit dem Schlimmsten rechnen.



Immerhin jährte sich im März der Tibeter-Aufstand von 1959 zum 50. Mal, in Peking läuteten alle Alarmglocken. Doch die Tumulte blieben weitgehend aus - ein Grund dafür dürften die massive chinesische Polizeipräsenz und andere Einschüchterungsaktionen gewesen sein. Objektive Berichte über die Lage in Tibet gibt es kaum, da die Behörden die Grenzen der Region für Ausländer komplett geschlossen haben.



Die trostlose Situation, in der sich die meisten Tibeter befinden, ist deshalb derzeit kaum ein Thema. Umso leichter kann der französische Präsident einer Unterstützung Tibets abschwören und gemeinsam mit den Chinesen die derzeit offenbar viel drängenderen Fragen ins Auge fassen.