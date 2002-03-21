In Würde leben bis zuletzt

Garitas-Präsident Franz Küberl begrüßte gestern bei der Präsentation der Hospizkampagne die Einführung der Familienhospiz-Karenz. Küberl und der Wiener Caritas-Präsident Michael Landau wünschen sich aber von Sozialminister Herbert Haupt, die finanzielle Absicherung der Personen, die diese Karenz in Anspruch nehmen. Vorstellbar wäre ein Fondsmodell, das mit etwa 3 Mill. Euro (40 bis 50 Mill. Schilling) dotiert sein müsste. "Das sind Beträge, wo es nicht am Können scheitert. Das ist eine Frage des Wollens", sagte Landau.



"Der leistbare Zugang zu Hospizversorgung für alle, auch für sozial Schwache, muss flächendeckender Standard von morgen sein", forderte Landau. Dazu gehört auch die finanzielle Absicherung der mobilen und stationären Hospizeinrichtungen. Denn ein Hospizplatz kostet pro Monat etwa 5.800 Euro (80.000 Schilling). In Wien wurden die stationären Hospize nun in die Krankenanstaltenfinanzierung eingebunden. Damit reduzieren sich die Kosten für die Patienten beträchtlich. In den übrigen Bundesländern erfolgt die Finanzierung durch Länder, Gemeinden, Krankenkassen, Eigenbeiträge und Spenden.



Allein die Caritas hat österreichweit 660 haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Für diese müssten Ausbildung, Begleitung und Supervision sichergestellt sein, fordert die Caritas. Aber die Palliativmedizin steckt in Österreich noch in den Kinderschuhen. Den im Vorjahr angekündigten Lehrstuhl dafür gibt es noch immer nicht, allerdings soll die Medizinausbildung künftig auch Palliativmedizin verpflichtend beinhalten.



Die Caritas fordert ein durchgängiges Angebot von Hospizdiensten, damit ein Leben in Würde bis zuletzt für alle Menschen möglich wird.