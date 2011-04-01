Indien wehrt sich gegen schwulen Mahatma Gandhi

Der amerikanische Autor streitet jedoch ab, Gandhi in seinem Werk als schwul dargestellt zu haben. Zwar steht Homosexualität im puritanischen Indien seit kurzem nicht mehr unter Strafe, doch die Vorurteile bestehen weiter. Auch wenn sexuelle Beziehungen zwischen Männern auf dem Subkontinent weit verbreitet sind, gibt dies kaum jemand offen zu.



Der Bundesstaat Gujarat hat das Buch bereits verbieten lassen. Gujarats Ministerpräsident, Narendra Modi, bezeichnete das Werk als "pervers und beleidigend für die Ikone des gewaltlosen Widerstandes". Der drastische Schritt nährt wiederum Spekulationen über das Privatleben des 60-jährigen Modi, der immer noch Junggeselle ist.



Briefe als Beleg



Lelyveld selbst bezeichnet das Verbot seines Buches als "eine Schande". Der renommierte Journalist wendet ein, er habe nur aus den öffentlich zugänglichen Briefen Gandhis an seinen Freund, den deutsch-jüdischen Architekten Hermann Kallenbach, zitiert. "Wie vollständig Du Besitz über meinen Körper ergriffen hast", schreibt Gandhi 1909 an Kallenbach. "Die Maiskolben, die Baumwolle und die Vaseline sind eine ständige Erinnerung." Beide Männer hatten sich den Briefen zufolge versprochen, "keine Frau lüstern anzuschauen".



Kontroversen über Gandhi gibt es regelmäßig in Indien. Nach heftigen Protesten musste die Schreibutensilienfirma Mont Blanc, die zu Ehren des Mahatmas einen goldene Füllfederhalter zum Preis von etwa 18.000 Euro auf den Markt gebracht hatte, das Luxusprodukt zurückziehen. Doch auch wenn Indien scharf über das Heiligen-Image von Gandhi wacht, ein Gesetz gegen die Verleumdung der nationalen Ikone dürfte in der Praxis kaum umsetzbar sein. "Der Mahatma wäre der Erste, der gegen ein solches Verbot protestieren würde", schrieb "The Hindu".