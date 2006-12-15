Indigene klagen Kanada an

Zunächst wurde die Deklaration noch vom UN-Menschenrechtsrat angenommen. Doch wurde eine Abstimmung über die Deklaration in der UN-Vollversammlung verhindert, da Namibia mit Unterstützung anderer afrikanischer Staaten überraschend einen Abänderungsantrag eingebracht hatte. Manuel vermutet, dass die kanadische Regierung über die Entwicklungshilfe Druck auf die afrikanischen Staaten ausgeübt hat.



Dahinter stünden wirtschaftliche Interessen: Denn die Deklaration beinhalte Bestimmungen über kollektive Landrechte oder die Nutzung von natürlichen Ressourcen. Doch vom Profit des Holzschlags beispielsweise würde die indigene Bevölkerung in British Colombia derzeit keinen Cent sehen, berichtet Manuel. Die Indigenen würden daher in Armut leben.



Der Aktivist hofft nun, dass die europäischen Staaten, die die Deklaration unterstützen, die afrikanischen Länder wieder für diese gewinnen können.