Indigene Paraguays kämpfen um Land

Von den 6,5 Millionen Einwohnern Paraguays sind drei Prozent indigen. Diese besitzen zwar nach der Verfassung ein Recht auf ihre ursprünglichen Gebiete. "Doch es besteht ein großer Widerspruch zwischen den formalen Rechten und der Realität", betont Melia. Die Restitution des mittlerweile zumeist von Großgrundbesitzern besiedelten Landes werde kaum umgesetzt.

Entschädigung

Der Projektpartner der Dreikönigsaktion nannte bei einem Besuch in Wien das Beispiel der Ethnie der Enxet Sur. Deren Mitglieder lebten aus Protest gegen die verschleppte Landrückgabe zwölf Jahre lang unter Planen neben einer Landstraße. Schließlich klagten sie mithilfe einer NGO Paraguay vor dem interamerikanischen Gerichtshof. Sie erlangten eine Entschädigung von einer Million Dollar - doch bis heute warten sie auf ihr Land. Nun gibt es Pläne, dass der Staat für sie ungenutztes Land kauft. Diese Praxis sei nicht unüblich und vom Gesetz gedeckt, erklärt Melia. So umgehe Paraguay, Land zurückzuerstatten, auf dem sich Infrastruktur befindet.



Doch zumeist fehle selbst dafür das Geld. Zudem gäbe es auf staatlicher Ebene kein Bewusstsein für die Lage der Indigenen. Ganz im Gegenteil: "Der Staat Paraguay tritt dem Volk gegenüber noch immer wie eine Kolonialmacht auf", klagt Melia.