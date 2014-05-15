Industrieller Ruf nach Anerkennung

Brüssel. Von der Renaissance ist noch nicht viel zu spüren. Dabei hat die EU-Kommission vor Monaten schon eine "Wiedergeburt der Industrie" gefordert. Die ist nämlich zu einem Sorgenkind der Union geworden. Denn obwohl 80 Prozent der Innovationen, drei Viertel der Exporte und etliche Arbeitsplätze direkt von ihr abhängen, ist ihr Anteil am europäischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) mittlerweile auf 15 Prozent gesunken. Allein in der Stahlindustrie sind innerhalb von fünf Jahren mehr als 40.000 Jobs verloren gegangen. Die Branche hat 2009 noch fast 380.000 Menschen beschäftigt.



Immerhin komme dem Sektor endlich wieder mehr Aufmerksamkeit zu - "erstmals seit Dekaden", betonte Robrecht Himpe beim "Europäischen Stahltag" in Brüssel. Der Belgier übernahm gerade das Präsidentenamt im Branchenverband Eurofer von

Voestalpine-Chef Wolfgang Eder. Die Kommission habe mit der Forderung nach einer Stärkung der Industrie einen wichtigen Schritt gesetzt, erklärte Himpe. Vom nächsten Team in der Brüsseler Behörde, das wenige Monate nach der EU-Wahl Ende Mai seine Arbeit aufnimmt, erhofft er sich ebenfalls ein Bekenntnis zum verarbeitenden Gewerbe.



Dessen Vertreter sehen nämlich einige Gründe zu klagen. Abgesehen von der politischen Vernachlässigung und teils hemmender Bürokratie sind es vor allem steigende Energiepreise. Auf die wirken sich nicht zuletzt die - im weltweiten Vergleich ambitionierten - Vorgaben zum Klimaschutz aus, verbunden mit teils ineffizienten Fördersystemen. Mittlerweile müssen europäische Unternehmen für Strom und Gas doppelt oder dreifach so viel zahlen wie Betriebe in den USA oder in China.



Der Standort Europa verliere an Attraktivität, warnt daher die Industrie. Das gelte auch für Österreich, befand Eder vor wenigen Wochen, was manche als Abwanderungsdrohung verstanden haben. Voestalpine baut derzeit die Kapazitäten in den USA aus, und erst vor wenigen Tagen eröffnete der Stahlkonzern ein weiteres Werk in China. Wie andere Firmenleiter weist Eder auf die sich verschlechternden Rahmenbedingungen für Unternehmen in Europa hin. Das Geschäftsumfeld sei weit komplizierter geworden und der globale Wettbewerb härter, stellte er auch in Brüssel fest.

Unrealistische Klimaziele?