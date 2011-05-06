Infineon investiert Millionen

Der börsenotierte Halbleiterhersteller Infineon investiert in Österreich und schafft neue Arbeitsplätze: Rund 198 Mio. Euro werden in den Ausbau der Fertigungskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung in Österreich investiert. Insgesamt will der Münchner Konzern in diesem Geschäftsjahr in Österreich 400 Arbeitsplätze schaffen.

Entwicklung und Fertigung von Chips

"Der größte Teil der Investitionen in Österreich fließt in die Entwicklung und Fertigung von Chips für Energietechnik und Automobilelektronik", sagt Infineon-Vorstand Reinhard Ploss heute Freitag in einer Aussendung des Unternehmens. Die anhaltend starke Nachfrage nach Halbleiterlösungen in den Wachstumsmärkten Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit erfordere den Ausbau der Kapazitäten.

Heute beschäftigt Infineon an den Standorten Villach, Linz, Klagenfurt, Graz und Wien insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 900 in Forschung und Entwicklung.

198 Millionen fließen nach Österreich

Der börsenotierte Halbleiterhersteller Infineon investiert in Österreich und schafft neue Arbeitsplätze: Rund 198 Mio. Euro werden in den Ausbau der Fertigungskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung in Österreich investiert. Insgesamt will der Münchner Konzern in diesem Geschäftsjahr in Österreich 400 Arbeitsplätze schaffen.

Der größte Teil der Investitionen in Österreich fließt in die Entwicklung und Fertigung von Chips für Energietechnik und Automobilelektronik", sagt Infineon-Vorstand Reinhard Ploss heute Freitag in einer Aussendung des Unternehmens. Die anhaltend starke Nachfrage nach Halbleiterlösungen in den Wachstumsmärkten Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit erfordere den Ausbau der Kapazitäten.

Heute beschäftigt Infineon an den Standorten Villach, Linz, Klagenfurt, Graz und Wien insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 900 in Forschung und Entwicklung.

400 Arbeitsplätze werden geschaffen

Der börsenotierte Halbleiterhersteller Infineon investiert in Österreich und schafft neue Arbeitsplätze: Rund 198 Mio. Euro werden in den Ausbau der Fertigungskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung in Österreich investiert. Insgesamt will der Münchner Konzern in diesem Geschäftsjahr in Österreich 400 Arbeitsplätze schaffen.

"Der größte Teil der Investitionen in Österreich fließt in die Entwicklung und Fertigung von Chips für Energietechnik und Automobilelektronik", sagt Infineon-Vorstand Reinhard Ploss heute Freitag in einer Aussendung des Unternehmens. Die anhaltend starke Nachfrage nach Halbleiterlösungen in den Wachstumsmärkten Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit erfordere den Ausbau der Kapazitäten.Heute beschäftigt Infineon an den Standorten Villach, Linz, Klagenfurt, Graz und Wien insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 900 in Forschung und Entwicklung.

"Der größte Teil der Investitionen in Österreich fließt in die Entwicklung und Fertigung von Chips für Energietechnik und Automobilelektronik", sagt Infineon-Vorstand. .Der Ex-Finanzminister hätte sich über den Infineon-Deal gefreut. Wiener Zeitung Bild