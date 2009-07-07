Infineon verkauft Wireline

Dies teilte der deutsche Konzern am Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Der Vollzug der Ausgliederung werde für Herbst 2009 erwartet, hieß es weiter.



Der Abschluss der Transaktion werde zu einer deutlichen Verbesserung der Finanzsituation führen. Nach dem Verkauf werde sich Infineon auf vier Segmente konzentrieren: Automotive, Industrial & Multimarket, Chipcard & Security und Wireless Solutions.



In einer Aussendung von Infineon Austria heißt es, die Veräußerung von Wireline Communications "führt auch zu organisatorischen Veränderungen bei Infineon Technologies Austria", ohne diese jedoch zu konkretisieren.



(Quellen: Infineon, Reuters)