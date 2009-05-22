Inflation am Horizont?

Die Inflation in der Eurozone befindet sich derzeit auf einem historisch niedrigen Niveau von rund 0,5 Prozent. Den Tiefstand der vergangenen zehn Jahre hatte die Inflationsrate 1999 in der Eurozone bei 0,8 Prozent erreicht.



Allerdings sind sich Analysten einig, dass durch die großen Geldmengen, die von den Zentralbanken weltweit auf den Markt geworfen werden, eine Erhöhung der Inflation eintreten wird, sobald sich die Märkte wieder erholen. Wann das sein wird, wagt jedoch bis jetzt kein Analyst festzulegen. "Das ist kaum zu beurteilen", hielt Gudrun Egger vom Research Team der Erste Group im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" fest. Für die nächsten zwölf Monate rechnet die Bank jedoch nicht mit einem Anstieg der Inflation und der Jahresendwert für 2009 wird auf knapp unter 1 Prozent geschätzt.



Einige Investmenthäuser haben dennoch bereits jetzt ein inflationsgeschütztes Produkt auf den Markt gebracht - meist mit einer Laufzeit von mehreren Jahren. Bei solchen Produkten handelt es sich zumeist um Anleihen, die nicht nur eine fixe jährliche Verzinsung bieten, einen sogenannten Kupon, sondern darüber hinaus noch die jeweilige Inflationsrate.



Im Moment mögen solche Produkte im Vergleich zu anderen Anleihen weniger attraktiv erscheinen, weil sie meist nur eine fixe Verzinsung um die 2 Prozent plus die aktuelle Inflation versprechen. So werfen garantierte längerfristige Staatsanleihen derzeit um die 3 Prozent Rendite ab, ein Ertrag, der jedoch schnell in einen realen Verlust umschwenken kann, wenn die Inflation über diesen Prozentsatz steigt. Über die letzten zehn Jahre lag die Inflation in der Eurozone im Schnitt unter dieser Marke. Im Sommer 2008 erreichte sie jedoch mit 4 Prozent einen für die Eurozone historischen Höchststand.



Bei einigen inflationsgeschützten Anleihen, die typischerweise nach einer gewissen Zeit auslaufen, wird der eingezahlte Betrag, die sogenannte Nominale, am Ende der Laufzeit bei der Auszahlung ebenfalls an die Inflation angepasst.



Zeitpunkt ist ungewiss



Kritiker raten Anlegern eher zu inflationsgeschützten Fonds, da die Investition in Einzeltitel oft als zu riskant gesehen wird und ein Fonds breiter gestreut ist. Der Anbieter von inflationsgeschützten Anleihen verdient vor allem über die Provision beim Verkauf an diesen Produkten.



Dass die Inflationsrate im Euroraum, aber auch in andere Teilen der Welt wieder ansteigen wird, ist unbestritten. Das Ausmaß und der Zeitpunkt sind jedoch noch völlig ungewiss.



Historisch gesehen fürchte sich Europa mehr vor hoher Inflation, wie sie zwischen den Weltkriegen herrschte, gab Neil Dwane, Finanzchef von Allianz Global Investors, zu bedenken. In den USA sei die Angst vor einer neuerlichen Depression ähnlich jener der Dreißigerjahre größer.



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