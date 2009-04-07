Ideal für den schnellen Blick sind die ARD- & ZDF-Ableger einsplus, einsextra und ZDFinfo. Diese zeigen kurzweilige Konsumenten-Magazine. Man erfährt etwa, wie viele Naschereien der Firma Ferrero gekauft und - falls man den nötigen Magen und Willen aufbringt - gegessen werden müssen, um mit Sammelpunkten einen Volleyball zu erhalten. Oder man sieht einer Oma dabei zu, wie sie Rasierschaum zur Reinigung des Backrohrs benutzt und eine träge Familie zum Putzen animiert. Ja, die vermeintlich harmlosen Info-Häppchen können das Bewusstsein verändern. Geben Sie Acht!