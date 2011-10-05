Info-Service für Paketzustellung

Wien. Ein neuer Service geht bei der Post in die Testphase – versuchsweise werden Empfänger von Paketen mittels Anruf, SMS oder E-Mail vor der Zustellung benachrichtigt. Die erste Meldung erfolgt, wenn das Paket bei der Post eingetroffen ist, eine zweite Nachricht wird bei der Übergabe an den Zusteller übermittelt. Zusätzlich werden die Lieferanten mit einem Dienst-Telefon ausgestattet, das ihnen erlaubt, nicht angetroffene Kunden zu kontaktieren, um eine alternative Zustellung zu arrangieren. Peter Umundum, Vorstand des Paketgeschäftes der Post, betont die Kooperation mit wichtigen Kunden im Bereich des Versandhandels und den mit der Post zusammenarbeitenden Lieferanten. Zusätzliche Kosten für die Empfänger werden durch das neue System, welches aktuell in Wien und im Großraum Linz getestet wird, nicht entstehen. Falls man sich bei dem Service nicht anmeldet, bleibt es beim gelben Zettel als Benachrichtigung.