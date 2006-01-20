Informatik-Schnuppertag für Mädchen

Vor allem Schülerinnen sollen dazu angeregt werden, sich für die Technologien der Zukunft ausbilden zu lassen. "Wie sieht ein Computer von innen aus?", lautet beispielsweise der Titel eines der Seminare, die der weiblichen Jugend IT-Themen schmackhaft machen sollen. Daneben gibt es Informationen über "Pionierinnen der Informatik" oder die "Mathematik-Vorlesung für alle".



Der Aktionstag findet am 31. Jänner statt, also noch rechtzeitig, um Studienpläne für den Herbst überdenken zu können.



Nähere Informationen und Programm finden sicha auf: http://www.wit.at/giti/gititag2006