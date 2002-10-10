Als "Vitaminstoß für die Geldanlageszene" bezeichnete "Gewinn"-Herausgeber Georg Waliand gestern die diesjährige "Gewinn"-Messe, die vom 16. bis 20. Oktober 2002 im Wiener Messegelände über die Bühne geht. Rund 170 Aussteller (plus 8%) bedeuteten einen neuen Rekordwert, sagte Wailand gestern, Mittwoch, in einer Pressekonferenz. Heuer liege der Schwerpunkt bei sicheren Anlageprodukten, weshalb die Messe unter dem Motto "Information statt Spekulation" stehe. Stargast ist heuer US-Börsenguru Jim Rogers, der am Donnerstag, 17. Oktober, einen Vortrag hält.



Im Vorjahr waren 14.500 Besucher zur "Gewinn"-Messe gekommen.



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