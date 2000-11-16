Initiative AT21: IT im nächsten Jahrhundert

Die bisher umfangreichste Initiative im Bereich der Informationstechnologie (IT) will die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) mit ihrem Projekt "AT21" starten. Ziel der Initiative ist es, durch gemeinsame Aktionen von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Institutionen die Position Österreichs im 21. Jahrhundert zu stärken.



Mit "AT21" will die OCG auch "bewusstseinsbildende Maßnahmen" setzen. "Wir leben in einer Wissensgemeinschaft, die wesentlich auf Informationstechnolgie basiert", ergänzte Gerhard Kratky vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Er hob zwei neue Aktionen seines Ministeriums hervor, mit denen einerseits die Kooperation zwischen akademischer Ausbildung und Wirtschaft verbessert, andererseits die Risikokapitalaufbringung für Jungunternehmen im IT-Bereich erleichtert werden sollen. Offizieller Auftakt von AT21 wird eine Großveranstaltung im Wiener Rathaus am 6. Dezember dieses Jahres sein.