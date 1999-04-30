Initiative liegt wieder bei Milosevic

Eines scheint den drei Politikern gemeinsam zu sein: Sie mußten in dem Augenblick gehen, als sie die Machtposition des früheren serbischen und jetzigen jugoslawischen Präsidenten Slobodan



Milosevic in Frage zu stellen begannen.



Draskovic hatte seine politische Laufbahn in den siebziger Jahren als überzeugter Kommunist begonnen, um in den achtziger Jahren zum Regimekritiker, Monarchisten und ebenso überzeugten serbischen



Nationalisten zu werden. Später hatte er sich als weltoffener, demokratisch gesinnter Politiker ausgegeben. Als er sich am 19. Jänner dieses Jahres dazu entschlossen hatte, das Amt des jugoslawischen



Vizepremiers zu akzeptieren, hielt man in Oppositionskreisen seine politische Laufbahn für beendet.



In den letzten Wochen erwies sich der Führer der Serbischen Erneuerungsbewegung (SPO) immer wieder sowohl als Kritiker der NATO-Luftangriffe als auch der serbischen Regimepolitik. Zunächst ging es



ständig nur um ein Ringen mit seinem größten Rivalen aus der extremnationalistischen Radikalen Partei, Vojislav Seselj. Die Ultranationalisten sind Bündnispartner der Sozialistischen Partei von



Milosevic und der JUL-Partei seiner einflußreichen Gattin Mira Markovic in der serbischen Regierung.



Beim Auftritt im Belgrader TV-Sender "Studio B" am vergangenen Sonntag drückte sich Draskovic klarer als je zuvor aus. Er setzte sich für eine UNO-Truppenpräsenz im Kosovo ein, die auch die NATO-



Staaten einschließen würde. Außerdem kündigte er die Bildung einer Regierungskommission an, die Kriegsverbrechen im Kosovo untersuchen soll und sprach sich gegen die Errichtung des



"Kriegskommunismus" in Serbien aus. Ein beträchtlicher Teil der seit Wochen schweigenden Öffentlichkeit in Serbien, die sich nicht mit den Regimeparteien identifiziert, hatte in Draskovic eine Stimme



der Vernunft erblickt.



Beobachter gehen allerdings davon aus, daß Draskovic keinen Alleingang unternommen hat. Seine Aussagen dürften darauf angelegt gewesen sein, die serbische Öffentlichkeit auf notwendige Zugeständisse



umzustimmen. Daß Draskovic seine Ausführungen mit seinem persönlichen Charisma untermauert hatte, dürfte ihm aber zum Verhängnis geworden sein. Die Öffentlichkeit konnte im SPO-Führer nämlich klar



einen annehmbaren Kandidaten für die Milosevic-Nachfolge erkennen, auch wenn sich diese Frage in Belgrad zur Zeit noch gar nicht stellt.



Weder die Sozialisten noch die JUL-Partei haben die Aussagen von Draskovic direkt kritisiert. Der SPO-Führer hatte zudem mehrmals betont · zuletzt Mittwoch abend · daß er seiner Auffassung nach auch



im Namen der jugoslawischen Regierung, ja sogar von Präsident Milosevic, gesprochen habe. Dies wie auch jüngste Erklärungen der beiden Regierungsparteien lassen Vermutungen aufkommen, daß Draskovic



sehr klar eben das gesagt hatte, womit sich auch die zwei Parteien befassen. Der SPO-Chef hat aber gegen die Verhaltensregeln verstoßen. Die wichtigsten Entscheidungen und die "Friedenspolitik" sind



dem Staatschef vorbehalten. Die Initiative bleibt bei Milosevic.



Die Umstimmung der Öffentlichkeit wird nun allem Anschein nach anderen überlassen werden, etwa dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Momir Bulatovic von der Sozialistischen Volkspartei (SNP). Die



Aussage des SNP-Spitzenfunktionärs Predrag Bulatovic, der sich Mittwoch abend zum ersten Mal öffentlich für UNO-Truppen im Kosovo eingesetzt hatte, lassen darauf schließen.