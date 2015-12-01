Initiative "Train of Hope" erhält Menschenrechtspreis

"Selten haben wir uns so rasch auf einen mehr als würdigen Preisträger einigen können", sagt Barbara Helige, Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte über die Initiative "Train of Hope" und die vielen Freiwilligen, die Flüchtlingen am Wiener Hauptbahnhof Soforthilfe anbieten. Sie erhalten den diesjährigen Preis zur Wahrung und Erhaltung der Menschenrechte



"Sie zeigen seit Monaten, wie man respektvoll und empathisch handelt und dabei mit größtem Einsatz Menschen, die unendliches Leid erleben mussten, die Würde zurückgibt. Und das schönste daran: So viele sind dabei! All jenen soll mit diesem Preis symbolisch gedankt werden. Diese Initiative macht uns allen Mut und gibt uns Motivation", so Helige.



Als parteiloser und organisationsunabhängiger Zusammenschluss von Freiwilligen organisiert und koordiniert Train of Hope ehrenamtlich die Soforthilfe für Flüchtinge am Hauptbahnhof Wien. Das Ziel ist die Versorgung von Reisenden mit Nahrungsmitteln, Sachspenden oder auch Informationen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die weitere Versorgung oder Reise geklärt ist – egal, ob in einer Aufnahmestelle in Österreich oder einem anderen Zielland.



Wichtiges Anliegen ist dabei, dass sich die Reisenden willkommen fühlen und ihnen ein Moment der Ruhe ermöglicht wird.

Die Österreichische Liga für Menschenrechte setzt sich für die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte ein. Das Büro steht überdies allen Ratsuchenden als Anlaufstelle bei individuellen Anliegen im Bereich von Menschenrechten zur Verfügung und bietet Orientierungshilfe in Rechtsfragen.

Train of Hope

Österreichische Liga für Menschenrechte

Menschenrechtsfilmfestival This Human World



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