Innenbegrünung

#Raumbegrünung macht das Leben angenehmer

Bei der #Raumbegrünung wird leider immer noch unterschätzt, dass sie nicht nur einen gestalterischen Wert hat. Vor allem die Verwendung lebender #Grünpflanzen bietet mehrere Vorteile, welche den Aufenthalt in Innenbereichen zu einem angenehmen Erlebnis machen. Das gilt für Wohnwelten genauso wie für Arbeitswelten, Einkaufsbereiche und Erholungsbereiche. Bei der Raumbegrünung mit #Lebendpflanzen als #Hydrokulturen oder Erdkulturen, kann unser Gärtnerfachbetrieb mit langjähriger Erfahrung für Ruheoasen sorgen, die gleichzeitig zu einem optischen Highlight werden. Möglich ist das beispielsweise in:



o #Großraumbüros

o #Flanierbereichen von Einkaufszentren

o #Eingangshallen von Unternehmen, #Hotels und Krankenhäusern

o #Erlebniszentren

o #Kinos, #Bahnhöfen und #Flughäfen



Positive Auswirkungen durch #Raumbegrünung



Zwar lebt der Mensch inzwischen in festen Gebäuden, aber seinen Bezug zur Natur hat er noch nicht verloren. Das beweist die Tatsache, dass #natürliches Grün eine erholsame Wirkung auf die Augen hat. Außerdem können viele Menschen bei #Naturgeräuschen, wie dem Rauschen von #Wasser oder Baumwipfeln, am besten relaxen. Deshalb sollten Sie vor allem die Pausenbereiche mit einer optimalen und fachkundigen #Raumbegrünung ausstatten. Wer sich in der Pause gut entspannt, bringt in der anschließenden Arbeitsphase bessere Leistungen. Grüne Oasen tragen insgesamt zur Verbesserung des Wohlbefindens bei, weil sie die Raumluft mit Sauerstoff anreichern.

Danke!...