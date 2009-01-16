Innenpolitische Blockade in der Ukraine verschärft Konflikt ums Gas

Einer der Gründe für die Selbstblockade der ukrainischen Politik liegt in den Verfassungsänderungen, die der Kandidat des orangen Lagers, Viktor Juschtschenko, im Dezember 2004 mit dem abtretenden Staatschef Leonid Kutschma ausgehandelt hat. Diese haben die präsidiale Macht zugunsten der Regierung geschwächt. Die Änderungen lassen freilich entscheidende Fragen ungeregelt. Nicht einmal über die simpelsten Rechtsgrundlagen besteht nun wirklich Klarheit.



Ergebnis des ukrainischen Kompetenzwirrwarrs sind endlose Kämpfe um die Macht. Diese werden durch die persönliche und politische Rivalität zwischen den Hauptakteuren Juschtschenko, Timoschenko und dem Russenfreund Viktor Janukowitsch noch verschärft. Im Frühjahr 2007 stritten Juschtschenko und der damalige Premier Janukowitsch bereits um die Loyalität der Streitkräfte und Polizeitruppen im Falle eines Konflikts. Vergangenen Herbst konnte man sich nicht einmal mehr auf einen Neuwahltermin verständigen.



Dass sich die Lager Juschtschenkos und Timoschenkos dennoch abermals auf eine Koalition geeinigt haben, lässt weniger auf einen Willen zur Zusammenarbeit schließen als auf machtpolitische Gründe: Für beide Kontrahenten käme eine Neuwahl zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt.



Als besonders angeschlagen gilt der Präsident, der nur noch knapp zwei Prozent Zustimmung hat. Er setzt zunehmend auf die antirussische Karte, um sich für die angestrebte Wiederwahl gegen die "Verräterin" Timoschenko zu profilieren. In einem Land mit einem großen russischen Bevölkerungsanteil und einer eng mit Russland verwobenen Geschichte ist das freilich eine riskante Strategie.