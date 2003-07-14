Innovationen beleben Coca-Cola-Geschäft

"Österreich ist ein sehr innovativer Markt", meint Philipp Bodzenta, Sprecher von Coca-Cola-Österreich, im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die Jugend sei experimentierfreudig, und neue Produkte finden schnell Anklang. Aktuell entwickelten sich Coca-Cola light und Coke light Lemon sehr gut ("zweistelliges Wachstum"), aber auch die neuesten Innovationen Coca-Cola Vanille und Fanta Sapaya (seit Frühjahr 2003) kämen gut an. Als weitere auf den Markt kommende Neuheit wird aktuell "Sprite Zero" (Sprite ohne Zucker) beworben, außerhalb des Limonadenbereichs ist das Unternehmen mit Fruchtnektar in der PT-Flasche ("Cappy-Relaunch") erfolgreich.



"Wir spüren zwar die schwache Konjunktur und die Zurückhaltung der Konsumenten, dank unserer ständig erweiterten Produktpalette geht das Geschäft aber gut", resümiert Bodzenta. Vor allem das zweite Quartal 2003 habe sich sehr erfreulich entwickelt. Der Marktanteil des Konzerns bei alkoholfreien Getränken (AF) liege in Österreich bei rund 13%, im Limonaden- und "Light-Segment" sowie bei Kindergetränken ("Mickys Abenteuer") sei man auch Marktführer. Zu Umsatz und Gewinnzahlen bzw. -perspektiven will sich Bodzenta gemäß den Konzernvorgaben zwar nicht äußern, die kolportierten 260 Mill. Euro Umsatz 2002 (Coca-Cola Beverages Österreich) aber auch nicht dementieren.



Sponsoring für Sportevents



Mit "Emotionalisierung" soll auch in Zukunft das Geschäft vorangetrieben werden, für Bodzenta gilt es wie bisher am Puls der Zeit zu bleiben und in neue Bereiche vorzustoßen. Coca-Cola stehe für Lebenslust und Optimismus, und dieses Markenimage soll weiter verstärkt werden. Als Beispiele nennt Bodzenta die "Coca-Cola-Summer-Promotion" (3.333 Tickets für Konzerte), die Wahl des "Coke-light-Mannes" oder das jährliche Sponsoring der größten Maturareise der Welt, die von Österreich in die Türkei geht. Sportveranstaltungen sind ein weiteres Feld, in dem sich Coca-Cola in Österreich (und weltweit) engagiert.



Koordination für 51 Staaten



Seit 1929 im Land, ist Coca-Cola in Österreich fest verankert. Neben der lokalen Vertretung der Coca-Cola Company Österreich - sie besteht aus lediglich 30 Mitarbeitern, die sich nur um das strategische Marketing, Markenpositionierung, Verpackungsstrategie, Promotionplanung und Werbung kümmern - und dem Abfüller und Franchisenehmer Coca-Cola Beverages Österreich (1.150 Mitarbeiter), der Österreich flächendeckend mit Konzernprodukten versorgt, sind in Österreich noch weitere Coca-Cola-Organisationen beheimatet: Die "Central Europe, Eurasia und Middle East Group" koordiniert 51 Staaten des Coca-Cola-Systems. Coca-Cola Computer Services gibt es seit 30 Jahren in Österreich und hat sich zu einer weltweit renommierten Software-Schmiede entwickelt, von der aus Produktionen in rund 120 Ländern optimiert werden.



Das Coca Cola System kauft jährlich um rund 100 Mill. Euro im Inland ein, unter anderem ist Coca-Cola der zweitgrößte Abnehmer der heimischen Zuckerindustrie.