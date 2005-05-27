Inode hat das beste Image

Top-Kriterium für die Kunden ist - wie man auch ohne Untersuchung wusste - ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Bei der Auswahl eines Providers folgen Zuverlässigkeit und Verbindungsqualität. Eine wichtige Rolle spielen aber auch günstige monatliche Gebühren und die Geschwindigkeit. "



Inode CEO Michael Gredenberg war entsprechend erfreut: " Ich freue mich sehr über diese tolle Bewertung. Denn bei der rasanten Entwicklung dieses Marktes und unseres Unternehmens ist es zugegebenermaßen nicht immer leicht, alle Services und Leistungen auf dem hohen Niveau zu halten, das wir erfüllen wollen. Die Kunden jedenfalls genießen offensichtlich unsere Qualität."