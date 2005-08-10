Instinktiv ein Mathe-Genie

Die jeweils günstigste Strecke zu finden, ist allerdings nicht gerade einfach. Menschen benötigen dafür recht komplizierte Differentialgleichungen. Elvis führt die Berechnungen mit Hilfe eines Programms durch, das ihm die Evolution verpasst hat. Wie er das macht, weiß allerdings kein Mensch.



Doch Elvis beherrscht noch viel mehr Mathematik. Immer wenn er versucht, etwas im Flug zu fangen, berechnet er gleichzeitig, wo und wann das Objekt landen wird und welche Richtung er einschlagen muss, um es im richtigen Moment zu erwischen. Um sich das Rechnen zu erleichtern, wenden Hunde allerdings einen Trick an: Sie laufen in einem leichten Kreisbogen. Dadurch erscheint ihnen die Flugbahn des Objekts wie eine Gerade, und sie behalten es immer im Blick.



Menschen machen es übrigens genauso. Ob man es will oder nicht - wenn man Handball, Volleyball oder Tennis spielt, bewegt man sich bogenförmig vorwärts.



Etliche Tierarten leben in einer Umwelt, die ihnen Aufgaben stellt, die hochspezialisierte mathematische Fähigkeiten erfordern. Zugvögel, Schmetterlinge, Wale, Meeresschildkröten und Langusten können Tausende von Kilometern zurücklegen, ohne die Orientierung zu verlieren, weil sie als Virtuosen in der Kunst der Trigonometrie nicht die geringsten Schwierigkeiten mit der Standort- und Kursbestimmung haben.



Raben, Tauben, Ratten, Löwen, Delphine und viele Affenarten sind dazu im Stande, kleine Mengen mit einem Blick zu erfassen, ihre Größenunterschiede zu erkennen und sie im Gedächtnis zu behalten. Und bei den Schimpansen ist der Sinn für Anzahlen derart hoch entwickelt, dass sie zählen, mit einfachen Additionsaufgaben zurechtkommen und sogar Brüche verstehen können.



** Und der Mensch? Auch er kommt mit mathematischen Instinkten auf die Welt. Säuglinge wissen schon im Alter von zwei Tagen intuitiv, dass eine Menge von zwei oder mehr Gegenständen etwas ganz anderes ist als ein einzelner Gegenstand, wie der bekannte britische Experte Keith Devlin in seinem neuen Buch erläutert.



Die meisten Menschen haben einen Horror vor der Mathematik. Doch was wäre, wenn ihr Überleben oder ihre berufliche Existenz davon abhingen, dass sie einigermaßen geschickt mit Zahlen umgehen können? Fast jeder, behauptet Keith Devlin, würde sich unter solchen Umständen das entsprechende geistige Rüstzeug früher oder später aneignen. Vieles deutet darauf hin, dass er völlig recht hat.



Alltag besser als Schule



Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veranstaltete der französische Psychologe Alfred Binet einen ungewöhnlichen Wettbewerb im Kopfrechnen. Zu den Teilnehmern gehörten zwei professionelle Rechenkünstler und vier Kassierer des Pariser Kaufhauses Bon Marché. Die Resultate widersprachen allen Erwartungen. So brauchte der beste der beiden Rechenakrobaten 6,4 Sekunden, um die Zahlen 638 und 832 miteinander zu multiplizieren, der beste Kassierer hatte jedoch die Lösung schon nach vier Sekunden gefunden. Und für die Berechnung von 7286 x 5397 benötigte der schnellste der beiden Akrobaten 21 Sekunden, der schnellste Kassierer dagegen nicht mehr als 13 Sekunden.



Vor einiger Zeit hat ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Terezinha Nunes die Rechenkünste brasilianischer Schreiner empirisch untersucht. Getestet wurden sowohl Schreiner mit langjähriger Berufserfahrung als auch Lehrlinge ohne jede handwerkliche Praxis. Dabei zeigten sich fundamentale Unterschiede. Während die älteren Schreiner, die nur über eine rudimentäre Schulbildung verfügten, ausnahmslos gut abschnitten, brachten die Lehrlinge kaum etwas zu Stande und waren schon damit überfordert, die für ein Bettgestell nötige Holzmenge zu ermitteln.



Weil sie keine Ahnung hatten, wie sie vorgehen sollten, wandten sie die arithmetischen Standardtechniken, die ihnen in der Schule vermittelt worden waren, wahllos und ohne jedes Verständnis an - und dabei kamen die absurdesten Lösungen heraus.



So errechnete jemand, dass für ein Bettgestell von 1,90 Meter Länge und 0,90 Meter Breite ein Holzblock von nicht weniger als 16,38 Meter Länge, 10,20 Meter Breite und 0,12 Meter Dicke erforderlich sei. Der Lehrling hatte einfach die Maße aller Bauteile zusammengezählt.



Nunes und ihre Kollegen haben des weiteren die arithmetischen Fertigkeiten von brasilianischen Straßenkindern erforscht, die vom Verkauf von Kokosnüssen und Zitronen leben. Die Untersuchung förderte Erstaunliches zu Tage. Obwohl die Kinder nie eine höhere Schule von innen gesehen hatten, erwiesen sie sich an den Marktständen als regelrechte Zahlenakrobaten. Als sie jedoch eine Woche später konventionellen schriftlichen Rechentests unterzogen wurden, scheiterten sie kläglich. Warum?



Abstrakt und sinnentleert



Keith Devlin hat auf diese Frage eine schlüssige Antwort: Anders als in der wilden Straßenmathematik, in der alles und jedes in einem Sinnzusammenhang mit der Alltagspraxis steht, werden in der Schulmathematik Symbole und Prozeduren angewendet, die extrem abstrakt und weitgehend sinnentleert sind. Devlin erklärt außerdem, warum japanische und chinesische Kinder beim Zählenlernen ihren europäischen Altersgenossen weit überlegen sind. Er spekuliert über die evolutionären Ursprünge der menschlichen Mathematik. Und er verrät, warum man von Anfang an mit den Fingern gezählt hat. Ein faszinierendes Buch, sogar für mathematische Analphabeten. Keith Devlin: Der Mathe-Instinkt. Warum Sie ein Mathe-Genie sind und Ihr Hund und Ihre Katze auch. Klett-Cotta, Stuttgart 2005. 248 S., ca 20 .