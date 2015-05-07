IntegRADler: Erste Generation

Der Wind pfeift dir um die Ohren und du kurvst vogelfrei durch die Straßen. Diese Freiheit und die Möglichkeit, sich mobil im Alltag zu bewegen und gleichzeitig aktiver Teil des umtriebigen Großstadtlebens zu sein assoziieren viele Radler und Radlerinnen mit ihrem Drahtesel. Auch Anna Eder, eine Wiener Arabistik-Studentin, kennt dieses Freiheitsgefühl gut und weiß, wie schön es ist, eine Stadt auf dem Fahrradsattel zu entdecken. Die 20-Jährige hat das Projekt "IntegRADsion" auf die Beine gestellt, in dem sie Räder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge organisiert. Doch dabei bleibt es nicht, ein ganzes Paket beinhaltet ihr Konzept. "Ich bin daran interessiert, jungen Flüchtlingen dieselbe Lebensqualität zu vermitteln, wie sie die meisten von uns genießen. Oder zumindest ein Stück davon", sagt Eder zur "Wiener Zeitung". Mit dem besten Fortbewegungsmittel, dem Rad, wie sie auf ihrer Homepage schreibt, kann mit gewisser Unbeschwertheit ein Zugehörigkeitsgefühl zur neuen Umgebung entstehen.



In Workshops lernen, wie man Patschen flickt



Unterstützt wird die junge Frau von Bekannten mit dem nötigen Know-How, die selbst sehr aktiv in der Radszene engagiert sind und etwa in der Werkstatt "Radlager" arbeiten. Sie werden künftig als Betreuer an Workshops dabei sein, um den Jugendlichen zu zeigen, wie man selbst einen Patschen flickt und andere Reparaturen am Fahrrad durchführt. "Sechs Burschen zwischen 15 und 17 Jahren sind mittlerweile fix dabei, alle aus Afghanistan", erzählt die Studentin, die die Jugendlichen über das "tralalobe" Haus Mödling der Diakonie kennengelernt hat. "Dort bin ich mit dem Projekt gleich auf große Begeisterung gestoßen, wahrscheinlich werden es noch viel mehr Teilnehmer", freut sich Eder. Dass es Jugendliche aus Mödling sind, sei auch besonders wichtig, da sie sich auf diese Weise am Stadtrand sehr unabhängig fortbewegen können. Einige von ihnen seien bald volljährig, würden nach Wien ziehen und könnten hier schnell Teil der urbanen Radler-Community werden. Das fördert Integration und Selbstbewusstsein.



Nach dem Motto "good news spread fast" haben sich schon einige vom Projekt "IntegRADsion" Begeisterte für den ersten Ausflug mit den Jugendlichen angemeldet. Bald soll es auch einen Newsletter geben, der Interessierte über weitere Workshop- oder Radpicknick-Termine informiert.



Kooperation mit ÖAMTC und Polizei



In den nächsten Wochen sei bereits die erste Generation der IntegRADsion, ein Reparatur-Workshop in der Werkstatt "Radlager", geplant. Eder freut sich über fünf Bikes, die von Privatpersonen zur Verfügung gestellt wurden und zahlreiche für Reparaturkosten vorgesehene eingegangene Geldspenden. Ausflüge seien dann alle zwei Wochen am Wochenende geplant. Als mögliche Kooperationspartner seien ÖAMTC und die Wiener Polizei im Gespräch, denn für Eder ist "professionelle Betreuung sehr wichtig". Die Polizei sei demnach für eine theoretische Einführung wie die Einschulung von Verkehrszeichen und der ÖAMTC in Workshops auf der Praxis-Ebene vorgesehen. Nebenbei würden die Jugendlichen positive Erfahrungen mit der Exekutive sammeln - abseits von Ausweiskontrollen auf der Straße.



Für kommendes Jahr wünscht sich Anna Eder Radpatenschaften, in deren Rahmen die Kids per Steckbrief mit jemandem vernetzt würden, der ihnen ein Fahrrad schenkt. "Ganz besonders würde es mich freuen, wenn die Personen dann auch Zeit schenken und daraus Radfreundschaften entstehen", schwärmt die sozial engagierte Studentin.

IntegRADsion

"tralalobe" Haus Mödling der Diakonie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Radlager - Bar und Werkstatt

Anna Eder auf "Wiener Portraits" (Facebook-Seite)