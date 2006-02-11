Intel und die Schmerzen der Marktdominanz

In der Computerwelt finden sich viele Beispiele. Derzeit muss sich der Chip-Hersteller Intel in verschiedensten Ländern mit dem Vorwurf auseinander setzen, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht zu haben. In Südkorea wurde der Firmensitz des Unternehmens von Antitrust-Beamten durchsucht.



Gleiches war bereits zuvor in Japan und Europa geschehen, und in den USA hat Hauptkonkurrent Advanced Micro Devices (AMD) eine Klage gegen Intel eingereicht. Angeblich haben Intel-Mitarbeiter mit führenden PC-Herstellern Verträge geschlossen, welche den Einbau von Schaltkreisen der Konkurrenz limitierten bzw. untersagten. Dies sei durch Einschüchterung, Drohungen und durch Zahlungen aus dem Marketing-Budget erfolgt. In Japan hat sich Intel zu einem Vergleich mit der dortigen Antitrust-Behörde entschlossen, die Vorwürfe allerdings bestritten.



In Österreich forderte das Bundeskanzleramt forderte vergangenes Jahr die öffentlichen Stellen auf, produktneutrale Formulierungen bei IT-Ausschreibungen zu wählen. AMD hat deswegen Österreich ausdrücklich gelobt.