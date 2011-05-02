Intelligenter Pop ist zumutbar

Das ist ziemlich schade. Denn die österreichische Poplandschaft liegt wirklich nicht so brach, wie man annehmen könnte, wenn man nur Nadine Beiler kennt. Dass sich eine durchaus ausdifferenzierte Szene gebildet hat, die mitunter sogar international reüssieren kann, ist ehrlicherweise nicht zuletzt dem Sender FM4 zu verdanken. Aber auch wackeren Plattenfirmen, die sich von der Unbedanktheit ihrer Position nicht abbringen lassen und Talenten eine Chance geben, bis es finanziell dann doch einfach nicht mehr geht.



Das Popfest, das der Musikjournalist Robert Rotifer nun zum zweiten Mal auf die Beine gestellt hat, werden böse Zungen sicher wieder als Intellektuellen-Exoten-Auflauf diskreditieren. Aber gerade die Exoten sind es schließlich, die den Horizont erweitern. Und in Sachen Popbildung gibt es hierzulande reichlich Potenzial.



Siehe auch:Wiener Zeitung-Interview mit Robert Rotifer, Programmkurator des Popfest Wien



+++ Wiener Zeitung-Interview mit Andreas Spechtl, Sänger der österreichischen Band 'Ja, Panik'