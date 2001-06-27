Intensivkurs zum Fundraiser

"In Österreich herrscht ein akuter Mangel an qualifizierten Fundraising-Managern - und das in allen Bereichen. Diese intensive und qualitativ hochwertige Ausbildung ist daher eine echte Investition in die Zukunft", erklärt Helmut Heinzel, Managing Director der Donau-Universität Krems und Präsident des Verbandes der Fundraising ManagerInnen Austria (FMA).



Besonderes Augenmerk auf Praxisorientierung



Die Intensivausbildung an der TU umfasst alle Aspekte der Mittelaufbringung, von Sponsoring und Direct Marketing über Großspendergewinnung bis hin zu Organisations- und Kostenmanagement. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Praxisorientierung genommen.



Vortragende sind hochkarätige Fundraising-Experten aus den USA. Für eine Teilnahme angesprochen sind Führungskräfte aus dem Non-Profit-Bereich, von Kunst, Kultur, Soziales, Gesundheit und Bildung bis hin zu Umwelt und Sport.



Das internationale Interesse ist groß



"In den letzten vier Jahren, in denen diese Ausbildung angeboten wurde, haben über 150 Personen aus 16 Ländern Europas teilgenommen", betont Heinzel das internationale Interesse am Fundraising-Intensivseminar. Die Kurskosten betragen 15.900 Schilling, Kurssprache ist Englisch.



Informationen und Anmeldung: FMA c/o communications, Tel.: 315 14 11, Fax: 315 14 11 DW 11, E-Mail: fma@communications.co.at, im Internet: www.fundraising.at