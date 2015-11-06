InterContinental nach Fusionsgerüchten im Hoch

Spekulationen auf eine bevorstehende Fusion haben der Intercontinental Hotels Group (IHG)a m Freitag Auftrieb gegeben. Die Aktien des Betreibers von mehr als 4900 Hotels stiegen an der Londoner Börse um bis zu 7,2 Prozent kurzfristig auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch von 2800 Pence.



Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge prüft das Unternehmen seine Optionen für die Geschäftsstrategie. Hierzu gehörten unter anderem der Zusammenschluss mit einem Konkurrenten oder der Verkauf des eigenen Geschäfts.

Im Juli gab es erstmals Gerüchte über eine Fusion mit dem Konkurrenten Starwood (Sheraton), die allerdings dementiert wurden.



IHG

Die Entwicklung im vergangenen Monat.

Die IHG betreibt IHG als Franchisegeber, Pächter und Eigentümer mehr als 4900 Hotels mit 722.575 Zimmern in fast 100 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens zählen Crowne Plaza und Holiday Inn. Im ersten Halbjahr 2015 stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 915 Mio. Dollar. Der operative Ergebnis belief sich auf 337 Mio. Dollar und lag damit 9 Prozent über dem ersten Halbjahr 2014.



(Quellen: London Exchange, Reuters, IHG)