Interesse der Investoren in "Ost-Aktien" steigt

"Wir sehen ein relativ hohes Investoreninteresse", so Mostböck. Die Länder würden von zwei wesentlichen Wettbewerbsvorteilen profitieren: Wachstum der Produktivität und Wachstum der Nachfrage. Weiter angekurbelt wird die Wachstumsfantasie auch durch die bevorstehende EU-Erweiterung und die Tatsache, dass auch anderen Ländern der Region ein späterer EU-Beitritt in Aussicht gestellt wurde.



Außerdem würde sich eine internationale Erholung auf den Aktienmärkten auch auf die CEE-Märkte durchschlagen, argumentierte Henning Eßkuchen von der Erste Bank.



Auch die Capital Invest - Fondstochter der Bank Austria-Creditanstalt - sieht gute Veranlagungsmöglichkeiten in Osteuropa, so der Chefstratege Paul Severin, der die Region als Depot-Beimischung empfiehlt.