Internationale Reaktionen

Chirac betont "Geist des Vertrauens" zwischen Paris und London



Der französische Staatspräsident Jacques Chirac hat dem britischen Premierminister Tony Blair "herzlichst" zu dessen Wahlsieg gratuliert und dem Regierungschef viel Erfolg gewünscht. Chirac betonte in seinem Schreiben den "Geist des Vertrauens" sowie die Nähe zwischen Paris und London.



Zu den zahlreichen gemeinsamen Herausforderungen gehörten der weitere Aufbau Europas sowie der Kampf gegen die Armut und für eine nachhaltige Entwicklung. Großbritannien werde Frankreich während der EU- und G-8-Präsidentschaft in diesem Jahr an seiner Seite finden. Chirac verband dies mit Glückwünschen zum 52. Geburtstag Blairs am Freitag.



Barroso: "Mit Zusammenarbeit zum Erfolg"



EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso bemerkte in seiner Glückwunsch-Adresse, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit Blair freue, insbesonders während der britischen EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte. "Unsere enge Zusammenarbeit ist für den Erfolg der Europäischen Union unabdingbar", erklärte der Kommissionspräsident in Brüssel.



Persson: "Wichtiger Partner" bleibt erhalten



Der schwedische Ministerpräsident Göran Persson betonte, Schweden bleibe durch die Wiederwahl der Labour-Regierung "ein wichtiger Partner in der europäischen und internationalen Zusammenarbeit" erhalten.



Das britische Wahlresultat zeige die Unterstützung der Bevölkerung für eine Politik, die Wirtschaftsentwicklung mit sozialer Gerechtigkeit kombiniere, so Persson. Das Engagement der Regierung Blairs bedeute viel für die "großen Herausforderungen unserer Zeit": eine starke UNO zu schaffen, die EU durch neue Mitglieder zu erweitern, die Armut zu bekämpfen und der Klimaveränderung entgegenzuwirken, so der schwedische Regierungschef.



Schröder gratuliert Blair zu Wahlsieg - und zum Geburtstag



Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat als eienr der ersten Staatschefs Englands Premierminister Tony Blair zu dessen Wahlsieg bei der britischen Parlamentswahl gratuliert. "Ich denke, mit deinem Wahlsieg hast du dir selbst das größte Geburtstagsgeschenk gemacht", schrieb Schröder in einem Glückwunschschreiben. Blair feiert heute seinen 52. Geburtstag. Großbritannien werde in diesem Jahr mit der EU- und G8-Präsidentschaft große Verantwortung übernehmen. Dafür wünschte Schröder Blair viel Erfolg. "Auf meine Unterstützung darfst du zählen."