Internet-Bläschen

Der Höhenflug der Internet-Plattform Facebook ist atemberaubend. Rechtfertigt das einen Firmenwert von 50 Milliarden Dollar Das scheint mir sehr zweifelhaft. Vergleiche mit dem New-Economy-Wahn, der 2000 abrupt endete, sind dennoch überzogen: Ein Unternehmen, das noch nicht einmal an der Börse notiert, begründet noch keine Blase. Verliert es an Wert, wäre das für seine Anleger ein Drama, mehr nicht. Zudem schreibt Facebook (anders als die meisten "Dot.coms" der 1990er) Gewinne. Und zwar schon ganz ordentliche.
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Die Frage ist eher: Lässt sich auf Ideen wie Facebook und Twitter ein Geschäftsmodell gründen, das viele Jahre überdauert - oder könnten die Fans irgendwann das Interesse daran verlieren? Vielleicht ist es kein Zufall, dass Facebook nur den Daumen nach oben kennt. Von Second Life etwa, dem Hype des Jahres 2007, spricht heute niemand mehr.
Das 50-Milliarden-Dollar-Netzwerk
+++ Facebook & Co für viele noch Neuland